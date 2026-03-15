Tristan Vukčević u odabranom društvu franšize

Nekako ispod radara živi i radi Tristan Vukčević u Vašington vizardsima.

Prilagodio se na NBA ligu dosta lakše nego na evropsku košarku. Prija mu, to se vidi i ako ima prostora - iskoristiće ga. Prošle večeri je priredio pravi šou za svojih 20 minuta na parketu. Dao je 22 poena, uz šest trojki iz sedam pokušaja. Impresivno izdanje i na polju samopouzdanja će dobiti ozbiljanb "bust". Na sve to, ispisao je i stranice istorije Vizardsa i ako je suditi prema njegovim sposobnostima, mogao bi u budućnosti da svrgne Kristapsa Porzingisa sa