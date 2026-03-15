Jokićevski – „oči na leđima“ za TV špice /video/

Jokićevski – „oči na leđima“ za TV špice /video/
Sputnik pre 58 minuta
Nikola Jokić ponovo je učinio sve, ali to nije bilo dovoljno da njegov Denver izbegne poraz posle produžetka od Lejkersa koje je predvodio Luka Dončić. A, Jokić ko Jokić, dodavanja bez gledanja, iznad glave sa „očima na leđima“. Magija i potezi za TV špice, sve ono što baca u trans Amere i ostatak sveta.
Nikola Jokić izveo je još jedan „jokićevski“ pas bez gledanja. U toku je bila treća deonica, praktično sredina, a Denver je bio na velikih „minus 14“. Tada je Jokić dobio jednu loptu direktno u ruke, kratko ju je zadržao, jer se majstorski oslobodio iste, servirajući „na tacni“ zakucavanje Hardaveju Džunioru. Jokićevski – „oči na leđima“ za TV špice. Uživajte! Košarkaški genije iz Sombora sa „mozgom“ najsavršenijeg plejmejkera smeštenog u telo centra, još