Prelepa Ruskinja oduševila Srbiju: Evo šta je uradila usred Amerike!

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su posle produžetka Denver nagetse rezultatom 127:125, a pobedu domaćem timu doneo je Luka Dončić košem u poslednjoj sekundi. Nikola Jokić došao je do još jednog tripl-dabla sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav KOŠARKAŠI Lejkersa savladali su Denver Nagetse 127:125, a meč je pratila i prelepa Ruskinja. Košem u poslednjem trenutku duela Luka Dončić je doveo klub iz Kalifornije do triumfa. Mnogo poznatih lica je u Los Anđelesu kada igraju Lejkersi, a ovog puta na susretu Nikole Jokića i Dončića bila je i nekadašnja legendarna ruska teniserka Marija Šarapova. Tennis legend Maria Sharapova & Luka Dončić following the Lakers OT W!