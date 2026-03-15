Alkaraz fasciniran Rusom

Španac Karlos Alkaraz „skinuo je kapu“ Danilu Medvedevu za prikazanu igru u polufinalu mastersa Indijan Vels. Španac je pao u dva seta, prekinut je njegov niz nepobedivosti od 16 pobeda u 2026. godini, da bi posle svega poručio da je Rus bio neverovatan i da ga nikad nije video da igra takav strašan tenis.

Sportski je podneo poraz Karlos Alkaraz, pokazvši još jednu odliku pravog šampiona, koji zna da pruži ruku i čestita nekom, ko je bio bolji… To je upravo bio slučaj u spektakularnom polufinalu Indijan Velsa, gde ga je nadigrao Rus Danil Medvedev. „Nikada ga nisam video da igra takav tenis. Zaista, bio je neverovatan. Od prvog do poslednjeg poena belovao je nerealno. Zaslužio je ovu pobedu u potpunosti, i sve što mi preostaje jeste da mu čestitam. Imao sam osećaj