Kancelar Merc isključio mogućnost učestvovanja Nemačke u ratu protiv Irana

Beta pre 1 sat

Nemački kancelar Fridrih Merc isključio je mogućnost učestvovanja njegove zemlje u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

"Nemamo mandat od Ujedinjenih nacija, evropske unije ili NATO, koji je obavezan po Osnovnom zakonu. Prema tome bilo je jasno od početka da ovaj rat nije pitanje za NATO," rekao je Merc na konferenciji za novinare u Berlinu, prenela je agencija Rojters.On je rekao da Nemačku nisu konsultovali ni SAD ni Izrael, pre nego što su počeli bombardovanje Irana. To znači, rekao je Merc, da nikad nije bilo razgovora o tome da li nemačke trupe treba da budu uključene.

"Zato se i ne postavlja pitanje kako bi Nemačka mogla da postane vojno uključena", rekao je Merc.

Tramp je tokom vikenda u intervjuu za Fajnenšel tajms rekao da zemlje koje imaju koristi od isporuka nafte kroz Persijski zaliv treba da pomognu u zaštiti plovnog puta, preneo je briselski portal Politiko.

"Jedino je prikladno da oni koji imaju koristi od Ormuskog moreuza pomognu da se tamo ništa loše ne dogodi. Ako ne bude odgovora, ili ako on bude negativan, mislim da će to biti veoma loše za budućnost NATO", kazao je Tramp.

Naveo je da bi članice zapadne vojne alijanse mogle da doprinesu pomorskim sredstvima kao što su minolovci, kojih Evropa ima daleko više nego SAD. Tramp je prethodnih dana pomenuo Kinu, Francusku, Japan, Južnu Koreju i Veliku Britaniju kao zemlje od kojih očekuje pomoć u Persijskom zalivu.

(Beta, 16.03.2026)

Ključne reči

NATOEvropska UnijaIranIzraelRojtersNemačkaBerlin

