Pašić (SSP): Vlast želi da ograniči broj onih koji bi stekli status roditelj-negovatelj

Narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Tatjana Pašić izjavila je danas da vlast želi da što više ograniči broj roditelja koji bi stekli status roditelj-negovatelj.

"Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski opet kritikuje naš predlog Zakona roditelj-negovatelj, (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić kaže da će prihvatiti naš zakon kada ga 'opismeni i promeni' ministarka najavljuje njihov nacrt zakona u junu, usvajanje u ovoj godini i poručuje da budžet nije rupa bez dna. Niko im više ništa ne veruje", poručila je Pašić, navodi se u saopštenju SSP-a.

Dodala je da roditelji prenose da je na sastanku radne grupe predloženo da uslov za status roditelj-negovatelj bude oduzimanje poslovne sposobnosti deci kada napune 18 godina, što je, kako kaže, direktno suprotno Ustavu i međunarodnim konvencijama.

"Takođe se pominje i da bi status mogli da dobiju samo nezaposleni roditelji, dok bi oni koji rade, a pored toga svakodnevno brinu o svom detetu ostali bez podrške. Ovo znači da vlast želi da što više ograniči broj roditelja koji bi stekli status roditelj-negovatelj", navela je Pašić.

Istakla je da budžet očigledno jeste "rupa bez dna" kada su u pitanju milijarde evra koje se, kako navodi, troše na koruptivne i besmislene projekte, ali kada treba pomoći porodicama koje 24 sata dnevno brinu o deci sa smetnjama, novca nema.

"Status roditelj-negovatelj treba doživotno da ima jedan od roditelja bez obzira da li je zaposlen ili ne. Neprihvatljivo uslovljavanje statusa oduzimanjem poslovne sposobnosti deci kada napune 18 godina. Zato poručujem i predsedniku i ministarki - opismenite i uredite sebe koliko god je moguće, a Zakon roditelj-negovatelj stavite na dnevni red prvog narednog zasedanja Skupštine i uradite ono što desetine hiljada ljudi čeka godinama", poručila je Pašić.