"Na dnevniku su prvo čuli, odmah su zakukali" Ovako je otac Filipa Kapisode govorio nakon tragedije: "Nije izbrojao do pet, pucao je"

Filipov otac, Mirko Kapisoda, kaže da vreme ne leči rane i da porodica i dalje svakodnevno tuguje za Filipom.

Mirko ističe da ga mlađi sin Marko često podseća na Filipa po manirima, temperamentu i izgledu. Danas se navršava 16 godina otkako je pevačica Ksenija Pajčin ubijena od strane njenog tadašnjeg dečka Filipa Kapisode. Filipov otac, Mirko Kapisoda, u više navrata govorio je o nemilom događaju. - Kako prolaze godine, sve mi je teže. Laže svako ko kaže da vreme leči rane, ove moje nikada neće da zacele. Svi se sa tom tugom nosimo kako moramo. Više ne pričamo šta se