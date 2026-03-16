Fajnenšel tajms: Mirovni pregovori oko Ukrajine zamiru, Kremlj psovkom dočekao Makronove savetnike

Zvaničnici kažu da mirovni proces u Ukrajini, predvođen SAD, polako zamire jer Donald Tramp gubi interes za pregovore, dok njegov rat protiv Irana smanjuje pritisak na Rusiju, piše Fajnenšel tajms.

Rat na Bliskom istoku odvratio je pažnju Vašingtona od postizanja mirovnog sporazuma, prema rečima četiri diplomate EU koje učestvuju u razgovorima sa Ukrajinom. Istovremeno, kako su rekli diplomate, situacija koristi Rusiji kroz više cene nafte, pauzu američkih sankcija i brzo iscrpljivanje američkih municija potrebnih Kijevu. Pregovori između ukrajinskih i ruskih zvaničnika, uz posredovanje SAD, nalaze se „zaista u zoni opasnosti“, rekao je jedan