MUP: Hapšenja u Stanici granične policije Beograd zbog zloupotreba

Ministarsttvo unutršnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je večeras da su uhapšena dva policijska službenika zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i trgovinu uticajem u vezi osoba s kiparskim boravišnim dozvolama.

U saopštenju se precizira da su V. P. (53) i S. G. (46) zaposleni u Stanici granične policije Beograd. MUP Srbije je dodao da su uhapšeni i N. B. (48), S. Đ. (51) i J. M. (22), zbog sumnje da su izvršili krivično delo trgovina uticajem. „Sumnja se da su V. P. i S. G, duže vreme, bez izvršenih provera o ispunjenosti uslova za ulazak u zemlju omogućavali siguran ulazak u Srbiju stranim državljanima koji spadaju u rizičnu grupu, a poseduju kiparske boravišne dozvole“,