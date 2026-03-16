Džimi Kimel isprozivao Melaniju Tramp na dodeli Oskara: Voditelj progorio o cenzuri i predsedniku SAD

Džimi Kimel je na dodeli Oskara uručio nagradu za najbolji kratki dokumentarni film i istakao moć dokumentarnih filmova.

Napomenuo je da se dokumentarci često snimaju suočeni sa velikim ličnim rizikom zbog onoga što otkrivaju u smislu onoga što uče ili pozivaju na nepravdu. „Postoje i dokumentarci u kojima šetate po Beloj kući isprobavajući cipele“, rekao je Kimel, oštro kritikujući Trampa, čiji je dokumentarac, Melanija, objavljen ranije ove godine. Kimel je takođe priznao da se ne prihvata svuda vrednost slobode govora, rekavši da su ta mesta „Severna Koreja i CBS“, kritikujući