Hamilton prvi put na postolju u Ferariju: Drago mi je što su me saslušali i što su neke stvari koje sam tražio primenili

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton izjavio je danas da je "neverovatno zahvalan" svom timu što mu je omogućio da učestvuje u razvoju bolida koji mu je doneo prvi plasman na pobedničko postolje još od 2024. godine.

Hamilton je na Velikoj nagradi Kine zauzeo treće mesto, posle duela tokom gotovo cele trke sa timskim kolegom Šarlom Leklerom. To je bio Hamiltonov prvi plasman među tri najbolja u jednoj punoj trci Formule 1 od prelaska iz Mercedesa, čiji je vozač Kimi Antonelli pobedio u današnjoj trci. "Drago mi je što su me saslušali i što su neke stvari koje sam tražio primenili na bolidu. Zbog toga se osećate povezanije sa svima u timu, jer se krećemo u istom pravcu", rekao