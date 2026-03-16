Delegacija Venecijanske komisije danas i sutra u radnoj poseti Srbiji

Delegacija Venecijanske komisije Saveta Evrope boraviće danas i sutra u radnoj poseti Srbiji, u okviru pripreme hitnog mišljenja o nedavno usvojenim pravosudnim zakonima, koji su naišli na kritike domaće stručne javnosti i opozicije, kao i zvaničnika Evropske unije (EU).

Tokom posete delegacije Venecijanske komisije, u okviru preliminarne agende, planirani su sastanci sa predstavnicina parlamentarne većine i opozicije u Skupštini Srbije, rečeno je FoNetu u Skupštini Srbije. Skupština Srbije je 28. januara, na predlog poslanika Srpske napredne stranke Uglješe Mrdića, usvojila izmene Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog