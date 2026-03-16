Međumesno autobusko stajalište "Autokomanda" privremeno ukinuto zbog radova

Međumesno autobusko stajalište "Autokomanda", u smeru prema Nišu, biće od danas do 31. marta privremeno ukinuto zbog radova na redovnom održavanju moto-puta M11 u toj zoni.

Tokom izvođenja radova doći će do zauzeća trotoara na moto-putu M11 na delu između izlazne rampe koja vodi sa njega prema Trgu oslobođenja (smer prema Banjici) i izlazne rampe koja vodi ka Trgu Slavija (smer prema gradu). Zbog toga se privremeno ukida stajalište "Autokomanda", pa će vozila sa prigradskih linija u smeru prema Sopotu i Mladenovcu koristiti stajalište "Franše D’Eperea", koje u redovnom režimu koriste linije 17, 18, 38L, 46, 55 i 70, saopštio je