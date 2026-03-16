Teško ubistvo u Čačku u blizini Osnovne škole Filip Filipović

Devedesete su se vratila na ulice Čačka. Nakon prebijanja jednog mladića koji se još uvek bori za život, danas se dogodilo teško ubistvo u stanu, u ulici Dragomira Minića, u blizini Osnovne škole Filip Filipović. Ubistvo se dogodilo oko podneva i prilično je uznemirilo stanare okolnih zgrada. Prema nezvaničnim informacijama sa terena, ubica je usmrtio Nenad K. (58) nanevši mu povrede čekićem po glavi. Napadač je odmah nakon izvršenog dela pobegao u nepoznatom