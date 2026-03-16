Vremeplov: Preminuo Bata Stojković

NOVI SAD - Na današnji dan 2002. godine preminuo je srpski pozorišni i filmski glumac Danilo Bata Stojković, koji je ostvario niz maestralnih uloga u pozorištu i na filmu, uključujući uloge u komadima "Profesionalac", "Balkanski špijun", "Urnebesna tragedija", "Korešpodencija". U antologiju srpskog filma spadaju njegove kreacije u filmovima "Ko to tamo peva", "Maratonci trče počasni krug", "Balkanski špijun", "Čuvar plaže u zimskom periodu", "Varljivo leto '68.". Snimio je i više televizijskih drama i

Danas je ponedeljak, 16. mart, 75. dan 2026. Do kraja godine ima 290 dana. 37 - Umro je rimski car Tiberije (Klaudije Neron Cezar Avgust) posinak Oktavijana Avgusta, koji je tokom vladavine osigurao granice Rimskog carstva bez novih osvajanja, popravio finansije i administraciju, posebno u provincijama. Prethodno se proslavio u vojnim pohodima u Germaniji, Panoniji i Dalmaciji. U starijim danima je vladao sve okrutnije, 26. se povukao na ostrvo Kapri, a u Rimu je