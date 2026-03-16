Siner rame uz rame sa Đokovićem i Federerom

Sport klub pre 20 minuta  |  Autor: Vojin Veličković
Janik Siner nije u nedelju samo trijumfovao u Indijan Velsu, on je stao rame uz rame sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom kada je u pitanju uspešnosti na tvrdim podlogama.

Italijan je tek treći teniser u istoriji koji je kompletirao sve velike pehare na betonu. To je šest mastersa 1.000 (Indijan Vels, Majami, Kanada, Sinsinati, Šangaj i Pariz), završni turnir sezone (sada u Torinu) i dva gren slema (Melburn i Njujork) Da je Danil Medvedev pobedio, on bi kompletirao svih šest titula na mastersima na betonu, ali on nema trofej sa Australijan opena iako je čak tri puta igrao finala. Karlosu Alkarasu nedostaju čak tri ovakva pehara
