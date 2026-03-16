Siner osvojio Masters u Indijan Velsu

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je Masters u Indijan Velsu, pobedivši večeras u finalu Rusa Danila Medvedeva rezultatom 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Meč je trajao jedan sat i 56 minuta. Siner je drugi rangirani teniser sveta, dok je Medvedev 11. na ATP listi. Ovo je bio 16. duel ruskog i italijanskog tenisera, i deveti trijumf za Sinera, koji je prvi put u karijeri osvojio turnir u Indijan Velsu. Pobedom u Indijan Velsu, italijanski teniser je stigao do 25 titula