Frančeska Albaneze, UN izvestiteljka: ‘Srpske vlasti bez stida sarađuju sa Izraelom’

BBC News pre 1 sat

EPA/Shutterstock Frančeska Albaneze

Frančeska Albaneze verovatno više i ne zna koliko puta su joj otkazana ili pomerena gostovanja u poslednjih godinu dana.

Ipak, trenutno gostuje u Beogradu, gde je uoči najavljene tribine 17. marta, Albaneze oštro kritikovala vlasti u Srbiji zbog vojne saradnje sa Izraelom, kojeg optužuje za ratne zločine nad Palestincima.

Srpske vlasti su njene navode odbacile kao neprihvatljivo mešanje u unutrašnja pitanja.

Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija (UN) za okupirane palestinske teritorije našla se pod udarom kao glasna kritičarka dvogodišnjeg izraelskog rata u Pojasu Gaze, kojeg naziva „genocidom", što Izrael negira.

Pored brutalne vojne intervencije Izraela, Albaneze je oštro kritikovala izraelske saveznike među drugim državama i velikim kompanijama, kao i tekuće američko-izraelske napade na Iran.

U Beogradu će razgovarati o „načinu na koji globalni sistemi održavaju ili se ne suprotstavljaju genocidu", navodi se u najavi događaja.

Od 2025. godine, Frančeska Albaneze je pod američkim sankcijama zbog kojih ne može da obavlja nikakve novčane transakcije karticom, univerziteti na kojima je gostovala otkazali su saradnju dok su pojedini evropski zvaničnici tražili njenu ostavku na mesto specijalnog izvestioca.

Specijalni izvestioci su nezavisni od UN, ali ih ova organizacija imenuje kako bi davali savete o pitanjima ljudskih prava.

Dok je za jedne Albaneze nepokolebljiva braniteljka ljudskih prava, protivnici je optužuju za pristrasnost i antisemitizam, naglašavajući da italijanska pravnica dovodi u pitanje postojanje Izraela kao države.

Reuters Palestinci na mestu izraelskog napada na kamp za raseljene 12. marta. Izrael je naredio evakuaciju kampa pre napada

Izraelska vazdušna, a potom i kopnena ofanziva u Pojasu Gaze počela je kao odgovor na napad palestinskih ekstremističkih organizacija, predvođenih Hamasom, 7. oktobra 2023. godine, kada je ubijeno 1.200 ljudi i 251 uzeto za taoce.

Tokom dvogodišnjeg brutalnog rata, u Pojasu Gaze je ubijeno više od 72.000 ljudi, podaci su Ministarstva zdravlja koje vodi Hamas.

Mnogi u Pojasu Gaze su se sočili sa glađu i potpunom nemaštinom.

Gotovo celokupna teritorija ostala je u ruševinama, a UN procenjuju ukupnu štetu na 70 milijardi dolara.

Primirje potpisano u oktobru prošle godine nije poštovano i od tada je poginulo najmanje 600 ljudi, podaci su Hamasovog Ministarstva zdravlja.

Šta je rekla u Beogradu?

Nemanja Mitrović, BBC novinar

Dok je kiša rominjala i kvasila beogradske ulice, ispred Dorćol placa stvarao se dugački red ljudi pristiglih na razgovor sa italijanskom pravnicom.

Pošto su besplatne karte za događaj buknule za nekoliko sati, one koji nisu uspeli da ih ugrabe, čekao je video bim ispred, gde je organizovan prenos uživo.

Unutar prostora nekoliko stotina okupljenih - aktivisti, političari i novinari, poneki sa kefijama (palestinskim maramama) oko vrata, čekalo je da se Frančeska Albaneze popne na binu.

I dočekali su.

Posle uvodnih govora, praćena gromoglasnim aplauzom, u fotelju je sela specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za stanje ljudskih prava.

,,Hvala svima sto ste došli i hvala vam na toploj dobrodošlici", rekla Albaneze na početku tribine.

A onda odgovorila na prvo pitanje Filipa Balunovića, sociologa i voditelja razgovora.

,,Ne mogu se setiti kada u proteklih 100 godina Palestinci nisu bili dehumanizovani", ukazala je.

Potom se dotakla istorijata ,,nevidljivosti, represije i nepriznavanja Palestinaca kao ljudi", ali i ,,oduzimanja detinjstva", pa i sakaćenja i hapšenja njihove dece.

U jednom trenutku je napravila lapsus govoreći o tome koliko je Palestina bila napredna i šta je izvozila, izustivši ,,oružje" umesto ,,pomorandže".

,,Ne, to vaša zemlja čini", ispravila se ubrzo, što je nasmejalo publiku i dovelo do novog aplauza.

Bilo ih je mnogo tokom večeri, posebno kada bi na upečatljiv, sarakstičan način odgovarala.

Nakratko se osvrnula i na reakcije srpskih zvaničnika na njene kritike i kao stručnjakinja podsetila na obaveze i kršenje međunarodnog prava, kao i da ne ,,treba slati oružje kojim se ubijaju deca u drugoj državi".

Stigla je da pohvali Sloveniju, a na kraju i da odgovori na više pitanja - pa i da dobije poziv uživo za gostovanje u podkastu.

,,Ovaj posao je volonterski, šta radim, svaki dan me napadaju jer ih kao pravnica stavljam pred ogledalo", zaključila je.

BBC Frančeska Albaneze sa Filipom Balunovićem na razgovoru u Beogradu

Pre zakazane tribine, Albaneze je u Beogradu razgovarala sa organizacijama civilnog društva i dala nekoliko intervjua za srpske medije u kojima je oštro kritikovala vlasti u Srbiji zbog izvoza oružja Izraelu.

„Vlada Srbije je jedan od najjačih i najodlučnijih saveznika Izraela, bez imalo stida", rekla je za N1.

Dva dana pre dolaska Albaneze u Beograd, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saradnju sa Izraelom nazvao je „odličnom".

„Oni nama prodaju oružje mi njima prodajemo oružje i to će se nastaviti“, rekao je.

„Uskoro će biti napravljene prve jedinice koje će se baviti upotrebom veštačke inteligencije, digitalizacijom, pravićemo i digitalnu vojsku, po uzoru na Izrael, a policijski sektor mora to što pre da prihvati", rekao je prethodno Vučić, najavljujući veliku fabriku dronova u Loznici.

U intervjuu televiziji N1, Albaneze je govorila i o saradnji Srbije sa Izraelom u proizvodnji i usavršavanju strategija nadzora i nekonvencionalnog oružja.

„Čujem da bi Srbija mogla da postane centar za proizvodnju dronova i da bi litijum u ovoj zemlji mogao da bude korišćen za militarizaciju.

„Niko neće imati koristi od ovakvog partnerstva", smatra Albaneze.

Izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao je za 140 odsto u 2025. i iznosi 114 miliona evra, objavio je izraelski list Harec pozivajući se na Republički zavod za statistiku.

Kargo letovi za prenos oružja i municije su udvostručeni u odnosu na prethodnu godinu, dodaje se, iako je na snazi bila višemesečna zabrana izvoza, o čemu i Radar pisao.

Tome u prilog govore i zvanični podaci Privredne komore Srbije o značajnom rastu izvoza u Izrael 2024. u odnosu na 2023, gde je na prvom mestu vojna roba.

„Izjave gospođe Albaneze smatramo neizbalansiranim i aktivističkim, te kao takve neprimerenim funkciji koju obavlja.

„Posebno zabrinjava kada se takve ocene prepliću sa njenim komentarima koji direktno zadiru u unutrašnja politička pitanja Srbije", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije na Iksu.

Stanje u Pojasu Gaze, Albaneze opisuje kao „pakao na zemlji za Palestince".

„To je nešto što je gotovo nemoguće zamisliti. To je distopijski horizont i pejzaž", rekla je u intervjuu beogradskom Insjaderu.

„Ipak, veoma je poučno to što je zločin počinjen pred očima sveta, uživo prenošen 24 sata dnevno, dok je gotovo 300 palestinskih novinara ubijeno", dodala je.

Optužuje Izrael i da „istovremeno napreduje u etničkom čišćenju Zapadne obale i Istočnog Jerusalima".

Nedavne slične kritike UN zvaničnika da se za Zapadnoj obali i u delovima Jerusalima sprovode politike aparthejda i diskriminacije, zvaničnici Izraela su odbacili kao „apsurdne i poremećene", pisao je BBC.

Oštri izveštaji

Stručnjakinja za ljudska prava, koja je pre početka rata u Gazi bila manje poznata široj javnosti, zna koliko snažan utisak ostavljaju njeni izveštaji za UN o ovoj palestinskoj teritoriji.

„Izveštaji su odjeknuli kao bombe", rekla je tokom nedavnog razgovora na Doha forumu.

„Svaki put kada počnem da istražujem novi predmet, imam osećaj da će izazvati potres", dodala je.

U izveštaju „Anatomija genocida" iz 2024. godine, Albaneze navodi da pet meseci od početka izraelske vojne intervencije „postoje razumne osnove da se veruje" da su izvršena „genocidna dela nad Palestincima u Gazi".

To su: „ubijanje pripadnika grupe; nanošenje teških telesnih ili mentalnih povreda članovima grupe; i namerno nametanje uslova života koji su proračunati da dovedu do fizičkog uništenja grupe u celini ili delimično", navodi.

„Izraelski genocid nad Palestincima u Gazi predstavlja eskalaciju dugotrajnog kolonijalnog procesa naseljavanja, čiji je cilj brisanje jednog naroda", takođe se navodi.

Izrael je „u potpunosti odbacio“ izveštaj, za koji je naveo da „sramoti“ Savet za ljudska prava.

Albaneze „dovodi u pitanje sam legitimitet stvaranja i postojanja države Izrael", navedeno je na Iks nalogu izraelske misije pri UN.

Godinu dana kasnije, Albaneze je predstavila novi izveštaj, istakavši da je na delu „ekonomija genocida", u kojoj sukob sa Hamasom predstavlja poligon za testiranje, bez odgovornosti ili nadzora, novih vrsta oružja i tehnologije.

Izrael je odbacio njen izveštaj kao „neutemeljen", poručujući da će „završiti na smetlištu istorije".

Ona je imenovala kompanije za koje tvrdi da ostvaruju profit od ratnih zločina u Gazi, te su samim tim saučesnici, pozivajući ih da prekinu poslovanje sa Izraelom.

Italijanska pravnica u poslednjem izveštaju iz oktobra 2025, proširila je listu odgovornih, istakavši da je „genocid u Gazi kolektivni zločin" u kojem „saučestvuju uticajne treće države koje su omogućile Izraelu dugotrajna sistemska kršenja međunarodnog prava".

Međunarodni sud pravde (MSP) tek treba da utvrdi da li su izraelske snage počinile genocid u Gazi u slučaju koji je pred ovim tribunalom pokrenula Južna Afrika.

Izrael je slučaj nazvao „potpuno neosnovanim“ i zasnovanim na „pristrasnim i lažnim tvrdnjama“.

Reuters Frančeska Albaneze prva je žena na mestu specijalnog izvestioca UN za okupirane Palestinske teritorije

Američke sankcije

Administracija Donalda Trampa uvela je sankcije Frančeski Albaneze posle objavljivanja izveštaja u kojem piše da „mnoge kompanije profitiraju od izraelske ekonomije ilegalne okupacije, aparthejda i sada genocida".

Mark Rubio, američki državni sekretar, doveo je međutim u vezu ove sankcije sa njenom podrškom Međunarodnom krivičnom sudu (MKS), čije su se pojedine sudije ranije našle pod američkim sankcijama.

Rubio je rekao da SAD uvode sankcije protiv Albaneze zato što je direktno uključena u napore MSK-a da se sudi američkim ili izraelskim državljanima, optuživši je da nije prava osoba za funkciju specijalnog izvestioca UN.

Albaneze je pokazala nepoštovanje prema Americi, jer je pisala „preteća pisma" pojedinim američkim kompanijama, iznoseći neosnovane optužbe i preporučivši MSK-u da sudi kompanijama i njihovim direktorima, rekao je Rubio.

„Nećemo tolerisati ove kampanje političkog i ekonomskog rata, koje ugrožavaju naše nacionalne interese i suverenitet", dodao je šef američke diplomatije.

Bez direktnog pominjanja sankcija, Albaneze je tada na Iksu napisala da kada „moćnici kažnjavaju one koji govore u ime nemoćnih, to nije pokazatelj snage već krivice".

Ove sankcije sprečavaju Albaneze da uđe u Ameriku, gde ima stan, ali i da koristi bankarske usluge, što znači da može da plaća samo kešom.

Kazne su predviđene i za američke građane, poput njenog supruga ili ćerke, ako imaju novčane transakcije sa njom.

„U teoriji ne mogu da me pozovu čak ni na kafu jer bi mogli da budui kažnjeni sa do milijardu dolara ili da se suoče sa zatvorskom kaznom do 20 godina", rekla je Albaneze, prenosi španski El pais.

Njen suprug Masimilijano Kali, i njihovo dete, podneli su žalbu na odluku o sankcijama pred američkim sudovima u februaru 2026, jer po pravilima UN Albaneze ne može sama da to učini.

Podrška i kritike

Kritičari specijalne izvestiteljke ukazuju između ostalog na njene ranije izjave, među kojima je i komentar iz 2014. godine, kada je sugerisala da „jevrejski lobi" utiče na odluke američke vlade u vezi sa Izraelom i Palestincima.

Italijanska pravnica je izjavila da žali zbog te opaske, ali je odbacila tvrdnje da je ona bila antisemitska.

Našla se na meti kritika i zbog izjave da, iako je osudila nasilje koje je počinio Hamas 7. oktobra 2023, taj događaj „treba staviti u istorijski kontekst", kao i zbog toga što je izrazila sumnju u optužbe da su pripadnici ove ekstremističke organizacije tokom napadu masovno silovali izraelske žene.

BBC je došao do dokaza o silovanjima, seksualnom nasilju i sakaćenju žena tokom napada Hamasa 7. oktobra.

Početkom ove godine, više evropskih zvaničnika pozvalo je Albaneze da da ostavku na mesto specijalnog izvestioca posle tvrdnji da je Izrael nazvala „zajedničkim neprijateljem čovečanstva".

Albaneze je više puta ponovila da to nije izjavila, već da je rekla da je zajednički neprijatelj „sistem", koji uključuje novac, algoritme i oružje koji omogućavaju nasilje u Gazi.

Podržale su je poznate ličnosti, ali i međunarodne organizacije među kojima Amnesti internešnel.

„Neprihvatljivo je da su ministri u Austriji, Češkoj, Francuskoj, Nemačkoj i Italiji napali specijalnu izvestiteljku UN za okupiranu palestinsku teritoriju, Frančesku Albaneze, na osnovu namerno skraćenog videa.

„Cilj video je bio da pogrešno predstavi i ozbiljno iskrivili njene poruke, što se jasno vidi u originalnom govoru", rekla je generalna sekretarka Amnestija Agnes Kalamard.

„Kada bi samo ovi ministri bili podjednako glasni i odlučni u suočavanju sa državom koja sprovodi genocid, nezakonitu okupaciju i aparthejd kao što su bili u napadu na jednog stručnjaka UN", dodala je.

Govoreći o događajima u Gazi, Albaneze se često osvrće na širenje nacizma i Holokaust, što joj se zamera kao izjednačavanje izraelske vojne akcije sa nacističkim zločinima.

Predstavnik za štampu generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša rekao je da se „ne slažu uvek sa mnogim što ona kaže".

„Ne bismo upotrebili jezik koji ona koristi da objasni situaciju.

„Ali to je stvar kojom treba da se bave države članice ako imaju problem sa specijalnim izvestiocima", rekao je.

Pogledajte video: Kako je dvogodišnji rat u Pojasu Gaze promenio svet

(BBC News, 03.17.2026)