'Izrael nas je uvukao u rat, nije bilo pretnje Irana': Ostavka šefa službe SAD za borbu protiv terorizma

Džo Kent je u objavi na internetu napisao da je rat započet pod pritiskom Izraela i američkog lobija i pozvao je Trampa da promeni politiku.

BBC News pre 19 minuta  |  Bernd Debusman Mlađi - BBC,
Stariji mušakrac u teget odelu gleda u kameru
Getty Images
Džo Kent je na mrežama objavio da podnosi ostavku na mesto direktora američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma

Dok saveznici odbijaju pozive američkog predsednika Donalda Trampa da daju konkretniju podršku vojnim akcijama protiv Irana, šef Bele kuće je dobio težak udarac u njegovom dvorištu.

Džo Kent je objavio da podnosi ostavku na mesto direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma jer se protivi ratu u Iranu i poziva Trampa da „promeni kurs“.

Iran „ne predstavlja neposrednu pretnju“ za SAD i Trampova administracija je „započela ovaj rat pod pritiskom Izraela“ i njegovog moćnog američkog lobija, napisao je na mreži Iksu.

Kent je veteran američkih specijalnih snaga i Centralne informativne agencije (CIA).

Bio je u braku sa Šenon Kent, mornaričkom kriptološkom tehničarkom, koja je ubijena u samoubilačkom bombaškom napadu u Siriji 2019. godine.

BBC je kontaktirao Belu kuću za komentar o Kentovoj ostavci.

Američko-izraelski rat protiv Irana ušao je u treću nedelju, a po gotovo celom Bliskom istoku se nastavljaju vazdušni udari.

Prvog dana izraelsko-američkih napada na Iran 28. februara ubijen je dosadašnji vrhovni vođa zemlje, ajatolah Ali Hamnei.

Na poziciju vrhovnog vođe je postavljen njegov sin Modžtaba Hamnei, koji je ranjen u istom napadu.

Ko je Džo Kent?

Džo Kent je dva puta bio kandidat Republikanske stranke za člana Kongresa iz Vašingtona, ali nijednom nije izabran.

Do juna 2025. sam verovao da je „Tramp razumeo da su ratovi na Bliskom istoku oduzeli Americi dragocene živote rodoljuba i iscrpeli bogatstvo i prosperitet naše nacije“, napisao je na Iksu.

Tvrdi da su „visoki izraelski zvaničnici“ i uticajni američki novinari širili „dezinformacije“ koje su navele Trampa da potkopa sopstvenu politiku „Amerika na prvom mestu“.

„To je iskorišćeno da bi vas prevarili kako biste poverovali da Iran predstavlja neposrednu pretnju Sjedinjenim Državama.

„Bila je to laž“, napisao je Kent.

Pogledajte video: Zašto Iran vidi spas u ostrvcetu Karg

Kent je dugogodišnji Trampov pristalica, a u julu 2025. mu je potvrđena funkcija pri Nacionalnom centru za borbu protiv terorizma.

Mnoge demokrate su to kritikovale, ukazujući da je navodno povezan sa članovima ekstremističke grupe Ponosni momci (Proud Boys).

Prilikom potvrđivanja kandidature, Kent je nastavio da tvrdi da su federalni agenti podsticali nerede 6. januara 2021. u američkom Kongresu u Vašingtonu i da je Tramp zapravo pobedio na izborima 2020. godine.

U centru za borbu protiv terorizma direktno je podnosio izveštaje Tulsi Gabard, šefici Nacionalne obaveštajne službe.

Nadgledao je analizu i otkrivanje potencijalnih terorističkih pretnji iz celog sveta.

Kent je do sada 11 puta sa američkom vojskom bio raspoređen u inostranstvu, a sa specijalnim jedinicima američke vojske bio je i u Iraku.

Bio je i oficir pri CIA-i, da bi napustio državnu službu posle smrti supruge.

U objavi na mrežama se osvrnuo i na sopstvenu vojnu službu, napisavši da „ne može da podrži slanje novih generacije da se bore i ginu u ratu koji nema nikakvu korist za američki narod niti može da opravda cenu američkih života".

Više od 1.300 ljudi poginulo je od početka američko-izraelskih vazdušnih napada na Iran do 11. marta, prema iranskim izvorima.

Prva nedelja rata sa Iranom koštala je SAD oko 11,3 milijardi dolara (oko 9,8 milijardi evra) rekli su 12. marta američki vojni zvaničnici Kongresu.

(BBC News, 03.17.2026)

