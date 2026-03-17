Šest razloga zašto je ovaj Oskar bio najbolji poslednjih godina

Nikolas Barber - BBC, kultura

Getty Images Voditelj Konan O'Brajen bio je domaćin ceremonija koja je obilovala zabavom, a zaslužan je i za novi internet mim u vezi sa Leonardom Dikapriom

Ceremonija dodele Oskara Američke filmske akademije jedan je od najvećih godišnjih događaja u svetu zabave, tako da je ironično to što je sama ceremonija postala toliko retko zabavna.

Protekle decenije je pogotovo imala brojne uspone i padove.

Nastala je konfuzija oko dobitnika nagrade za najbolji film 2017. godine; tri godine nije bilo voditelja; održana je sumorna mala večerinka tokom pandemije kovida-19 2021. godine; Vil Smit je nasrnuo na Krisa Roka 2022. godine; i vladala je stalna atmosfera haotične nestručnosti koja je pretvorila gledanje dodele Oskara u pravo mučenje.

Stoga, sa olakšanjem možemo stoga da saopštimo da je ovaj Oskar bio uzbudljiv i zabavan.

Evo zašto će 2026. ostati kao godina za pamćenje i to iz pravih razloga:

Sudar titana

Getty Images Ekipa filma 'Jedna bitka za drugom' proslavlja veliku pobedu na dodeli Oskara

Veliki dobitnici 98. dodele bili su film 'Jedna bitka za drugom' (One Battle After Another) Pola Tomasa Andersona, koji je osvojio šest Oskara, među kojima i za najbolji film, i 'Grešnici' (Sinners), koji je osvojio četiri.

Ono što je bilo neobično u vezi sa njihovim rivalitetom je to što su oba filma imala mnogo toga zajedničkog: oba je snimio Vorners bros, oba su vrtoglavo ambiciozne žanrovske mešavine snimljene iz strasti od cenjenih scenarista-režisera i u oba su negativci beli suprematisti.

I oba su popularna među gledaocima.

'Grešnici' je bio najgledaniji film u bioskopima prošle godine koji nije bio zasnovan na već postojećoj intelektualnoj svojini, sa ukupnom zaradom na blagajnama od oko 370 miliona dolara.

I dok je zarada filma 'Jedna bitke za drugom' bila pukih 210 miliona dolara, to je još uvek mnogo više od zarade takvih skorašnjih dobitnika Oskara kao što su 'Anora', 'Koda' i 'Zemlja nomada'.

Prošlo je mnogo vremena otkako je toliko mnogo ljudi navijalo sa tolikom strašću za glavne favorite za najbolji film.

Popularni dobitnici na sve strane

'Frankenštajn', koji je osvojio tri Oskara, i 'KPop Lovci na demone' (KPop Demon Hunters), koji je osvojio dva, Netfliksovi su filmovi sa ograničenim prikazivanjem u bioskopima, ali, za razliku od većine šodera koji dolazi iz sveta striminga, pogledali su ih milioni ljudi, voleli ih i želeli da ovi ponesu kući neke nagrade Akademije.

Za to vreme, Ejmi Medigen je osvojila nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu za veličanstveno zastrašujuću tetku Gledis iz hit horora 'Oružja' (Weapons); trkački blokbaster Breda Pita 'Formula 1' osvojio je nagradu za najbolji zvuk; a 'Avatar: Vatra i pepeo' je osvojio Oskara za najbolje vizuelne efekte.

Drugim rečima, nagrade su uporno odlazile inteligentnim, umešno snimljenim filmovima koji su usput bili još i komercijalno uspešni.

To je definitivno podiglo raspoloženje večeri i Holivud je zaista mogao da bude zadovoljan učinkom.

Atmosfera žurke

Getty Images Ana Vintur i En Hatavej na bini tokom ceremonije dodele Oskara 2026.

Od njegovog parodijskog uvodnog skeča sa 'Oružjem', Konan O'Brajen je bio mnogo bolji voditelj nego što je bio prošle godine, stručno spojivši šašavost i samokritiku s prstohvatom oštrog političkog materijala i izdašnom dozom slavlja.

A atmosfera žurke je bila očigledna takođe, u spektakularnim izvedbama nominovanih za najbolju originalnu pesmu „I Lied to You“ iz filma 'Grešnici' i „Golden“ iz KPop Lovci na demone (koja je pobedila); u skeču u kojem je Ana Vintur, bivša urednica Voga, spustila En Hetavej, tako potvrdivši da je ona bila inspiracija za lik Meril Strip u filmu 'Đavo nosi Pradu'; i u ponovnom susretu zvezda 'Deveruša', koje su dokazale da i dalje poseduju komičarsku hemiju koju su imale pre 15 godina.

Zar nije došlo vreme da se snimi nastavak?

Pogledajte video: Trenuci sa dodele zlatne statuete koji su ušli u istoriju

Ulasci u istoriju

Nagrade Akademije se dodeljuju skoro čitav vek, a opet je prva žena koja je ikada dobila Oskara za najboljeg direktora fotografija bila Otem Durald Arkapo za 'Grešnike'.

Hladnokrvno nepotresena vlastitim istorijskim momentom na svetlosti reflektora, zamolila je sve žene u Dolbi teatru da ustanu i podele taj trenutak sa njom.

U međuvremenu, u naširoko očekivanom rezultatu, Džesi Bakli je postala prva Irkinja koja je osvojila nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu.

Dodeljena je i inauguralna nagrada za kasting, koju je osvojila Kasandra Kulukundis za film 'Jedna bitka za drugom0, prva nova kategorija Oskara posle 24 godine.

A bilo je i zdravih znakova povećane inkluzije.

Majkl B. Džordan, koji je igrao obe glavne uloge u 'Grešnicima', postao je tek šesti crnački glumac koji je osvojio Oskara za najbolju glavnu mušku ulogu.

A Rajan Kugler je postao tek drugi crni scenarista u istoriji koji je osvojio Oskara za najbolji originalni scenario.

Potresni In Memoriam

Getty Images Posveta Barbre Strejsend pokojnom velikom Robertu Redfordu bila je nezaboravna

Skorašnji odlasci nekih od najvoljenijih ikona filmske industrije učinio je da protekla godina deluje kao kraj jedne epohe i organizatori su mudro i senzitivno priznali ovo posvetivši segmentu In Memoriam više vremena i pažnje nego što je uobičajeno.

Bili Kristal je održao osećajni nekrolog za Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner, koji su ubijeni u decembru 2025, a na bini mu se pridružio niz glumaca koji su se pojavili u najvoljenijim Rajnerovim filmovima.

Rejčel Mekadams je potom odala poštu Ketrin O'Hari i Dajen Kiton.

A Barba Strejsend se prisetila njenog prijateljstva sa Robertom Redfordom, završivši segment otpevavši refren iz 'Devojke koju sam voleo'.

Čini se da je sve više i više ceremonija dodele filmskih nagrada, ali to je bio jedan od trenutaka koji može da se vidi samo na Oskarima.

Bez brljotina ili šamara

Getty Images

Jeste bilo propusti, neprijatnih pauza i nekoliko komičarskih nastupa koji su izazivali transfer blama, ali generalno gledano ceremonija je tekla glatko: niko nije pomešao koverte sa najboljim filmovima i niko nije nikog ošamario.

Jedno od nekoliko krupnih iznenađenja bio je izjednačeni rezultat u kategoriji najboljeg kratkog filma, što je značilo da su se dva skupa pobednika pela na binu na smenu da preuzmu statuete.

A opet nas je čovek zadužen za uručivanje nagrade Kumail Nanjiani sproveo kroz ovaj komplikovani proces sa sigurnošću i spontanom duhovitošću.

Bilo je to dovoljno da vas potakne na misao koju redovni gledaoci Oskara nemaju prilike da dožive često: možda organizatori ipak znaju šta rade.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.17.2026)