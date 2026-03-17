EPS demantuje SRCE: Apsolutna je neistina da se Elektroprivreda Srbije urušava

Beta pre 51 minuta

Elektroprivreda Srbije (EPS) odbacila je danas tvrdnje stranke Srbija centar (SRCE), ističući da je apsolutna neistina da se EPS urušava.

"Naprotiv, jedina istina je da najveća energetska kompanija u Srbiji treću godinu zaredom beleži profit, aktivno radi na investicijama o kojima su neke prethodne 'garniture' samo pričale. Nema govora ni o rekordnom uvozu uglja i struje. EPS je u poslednje dve godine jači za 426 megavata, posle više od 30 godina neulaganja i neizgradnje novih kapaciteta", poručili su iz EPS-a u saopštenju.

Kada je reč o Rudarskom basenu "Kolubara", naveli su da je istina da je u ovom ogranku EPS u toku najveća montaža ikada, kako ističu, čak četiri rudarska sistema koji će obezbediti veću i sigurniju proizvodnju uglja u narednom periodu.

"Nije se dogodila ni navodna velika havarija na bageru koji pominje Stranke Srbija centar, niti je bager van proizvodnje. Bager 'glodar 3' radi punim kapacitetom, rezultati to dokazuju i od početka godine na Drugom BTO sistemu je otkopano i odloženo oko 2,3 miliona kubika otkrivke. To je za pet odsto više ili 150.000 kubika jalovine iznad plana", istakli su iz EPS-a.

Dodali su da situacija od 21. februara koju SRCE nije dovela do veće materijalne štete, niti do povreda radnika.

"Brza intervencija posade bagera i vatrogasaca omogućila je da se mašina vrati u proizvodnju u najkraćem roku", zaključili su iz EPS-a.

Iz stranke SRCE prethodno su saopštili da direktor EPS-a Dušan Živković nesmanjenim intenzitetom nastavlja da urušava to javno preduzeće, ali mu, kako su naveli, pokušaji da to sakrije od javnosti ne polaze za rukom.

(Beta, 17.03.2026)