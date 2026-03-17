Povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića njegovi Božji ljudi u Narodnom pozorištu u Beogradu

Narodno pozorište u Beogradu je saopštilo da su počele probe predstave "Božji ljudi", po istoimenoj zbirci pripovedaka Borisava - Bore Stankovića (1876-1927), u režiji Juga Đorđevića, a premijera je planirana za sredinu juna.

"Ove godine se navršava 150 godina od njegovog rođenja, a sledeće sto godina od smrti, tako da 'Božje ljude' pripremamo u okviru šireg državnog obeležavanja tih značajnih jubileja" tog romansijera i pripovedača, jednog od najznačajnijih u srpskoj književnosti, kazao je umetnički direktor Drame Narodnog pozorišta Zoran Stefanović.

U saopštenju piše da su u podeli Vanja Ejdus, Iva Milanović, Jelena Blagojević, Aleksandar Vučković, Nedim Nezirović i Novak Radulović.

Dramaturgiju priprema Đorđe Kosić, a u umetničkom timu su i Andrea Rondović (scenografija), Velimirka Damjanović (kostimografija), Nevena Glušica (komponovanje muzike), Milica Cerović (scenski pokret), i Ljiljana Mrkić Popović (scenski govor).

Producenti su Miloš Golubović i Olivera Živković, inspicijent je Ana Zorić, a sufler Marija Nedeljkov.

(Beta, 17.03.2026)