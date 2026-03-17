Zbog ubistva Čačanina čekićem uhapšena trojica

Beta pre 1 sat

Čačanska policija saopštila je danas da je uhapsila trojicu ljudi iz tog grada koji su osumnjičeni za ubistvo sugrađanina starog 58 godina.

Uhapšeni su M.M. (46), V.T. (44) i F.P. (41) iz Čačka koji se sumnjiče da su 15. marta tupim predmetom naneli više povreda po glavi i telu čoveka (58), od kojih je preminuo.

Prema nezvaničnim informacijama on je ubijen sa više udaraca čekićem u glavu, u stanu u stambenoj zgradi u širem centru Čačka.

(Beta, 17.03.2026)

