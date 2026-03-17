Zbog ubistva Čačanina čekićem uhapšena trojica

Čačanska policija saopštila je danas da je uhapsila trojicu ljudi iz tog grada koji su osumnjičeni za ubistvo sugrađanina starog 58 godina.

Uhapšeni su M.M. (46), V.T. (44) i F.P. (41) iz Čačka koji se sumnjiče da su 15. marta tupim predmetom naneli više povreda po glavi i telu čoveka (58), od kojih je preminuo.

Prema nezvaničnim informacijama on je ubijen sa više udaraca čekićem u glavu, u stanu u stambenoj zgradi u širem centru Čačka.