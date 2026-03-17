DS o poseti Venecijanske komisije: Mrdićevi zakoni se mogu povući, ali njihove posledice ostaju

Demokratska stranka (DS) saopštila je danas, nakon sastanka opozicionih stranaka u Skupštini Srbije oko seta pravosudnih zakona koji su usvojeni u januaru na predlog poslanika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića, da se ti zakoni mogu povući, ali da će njihove posledice ostati.

DS je, kako se dodaje u saopštenju, još pre usvajanja takozvanih „Mrdićevi zakona“ uputila dopis Venecijanskoj komisiji u kom je navela da je reč o „unapred režiranom procesu“ čiji cilj nije jačanje nezavisnosti pravosuđa, već „očuvanje političke dominacije izvršne vlasti nad pravosudnim sistemom“. „U zvaničnom brifu upućenom Venecijanskoj komisiji još pre usvajanja zakona, Demokratska stranka je ukazala da se parlamentarna procedura pretvara u puku formalnost, da