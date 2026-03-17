Računi za struju najviše oštetili građane: Prava potrošača uglavnom samo na papiru, a najčešće ih krše komunalna preduzeća…

Potrošači u Srbiji postaju sve svesniji svojih prava, ali se retko odlučuju da ih koriste, jer je njihovo ostvarivanje i dalje otežano.

Stručnjaci navode da trgovci često odbijaju reklamacije bez ozbiljne kontrole, dok inspekcija ima ograničena ovlašćenja. Poseban problem predstavljaju komunalni računi – posebno za struju, kao i veliki broj prevara u onlajn trgovini. Građani u Srbiji, ali i širom sveta, često su na udaru nepoštenih praksi trgovaca. Potrošači u Srbiji imaju zakonsku zaštitu kroz Zakon o zaštiti potrošača (ZZP), koji predviđa pravo na informisanost, reklamaciju, povraćaj novca i