Rat na Bliskom istoku: Rakete i dronovi nad svim zalivskim zemljama, u Emiratima na kratko zaustavljen avio-saobraćaj

Rakete i najmanje pet dronova lansirano je rano jutros na američku ambasadu u Bagdadu iz neposredne okoline grada, javile su iračke bezbednosne snage, koje su opisale napade kao najintenzivnije od početka američko-izraelskog rata sa Iranom.

Očevidac je rekao za Rojters, prenela je Beta, da je video najmanje tri drona kako se usmeravaju direktno na ambasadu. Protivvaduhoplovna odbrama oborila je dva, dok je treći udario udario u zgradu iz koje se videlo kako se diže dim. Milicije koje podržavaju Iran napadaju američke objekte u Iraku, kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran koji su počeli 28. februara. Iračke bezbednosne snage raspoređene su širom glavnog grada Bagdada i ztvorile su već visoko