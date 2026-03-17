Crna Gora danas zatvara još jedno pregovaračko poglavlje

Crna Gora bi danas na Međuvladinoj konferenciji trebalo da zatvori još jedno pregovaračko poglavlje - Transevropske transportne mreže, čime će zatvoriti 14 od ukupno 33 poglavlja.

Crna Gora je pristupne pregovore otvorila 2012. godine. Vlasti planiraju da sva ostala poglavlja zatvore do kraja ove godine i već 2028 da zemlja uđe u EU, što ističu u svim svojim javnim nastupima. Analitičari u Podgorici upozoravaju da je to ipak preambiciozan, teško ostvarljiv cilj i pored snažne podrške koju ta država ima od Brisela i nesporne želje za proširenjem, ali i velike podrške učlanjenju od strane građana koja po istraživanjima iznosi oko 70 odsto.