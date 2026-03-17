Gorivo u Severnoj Makedoniji ponovo poskupelo, ovaj put za skoro devet odsto

Litar benzina u Severnoj Makedoniji skuplji je od danas za sedam denara (oko 14 dinara), a dizela za 6,5 denara (oko 13 dinara).

Odlukom Regulatorne komisije za energetiku Severne Makedonijee cene nafnih derivata su od danas povećane u proseku za 8,98 odsto u poređenju sa cenama koje su utvrđene pre sedam dana, kada su povećane u proseku za 14,27 odsto. Nova maloprodajna cena benzina "eurosuper" BS 95 na makedonskim pumpama je 86,5 denara za litar, litar "eurosupera" BS 98 koštaće 88,5 denara, a litar "eurodizela" 92 denara. Cena ekstra lakog ulja za loženje povećana je za sedam sedam denara