Crna Gora danas privremeno zatvara pregovaračko poglavlje 21 o pristupanju EU

Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Crna Gora će danas privremeno zatvoriti poglavlje 21 - transevropske mreže, u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, najavljeno je iz Saveta EU.

Posle zatvaranja tog poglavlja, Crnoj Gori preostaje da zatvori još 19 od 33 poglavlja da bi zaokružila proces pridruživanja Uniji. To će biti druga međuvladina konferencija za vreme kiparskog predsedavanja Savetu Evropske unije. Prethodna međuvladina konferencija održana je u januaru, kada je Crna Gora zatvorila poglavlje 32 - finansijski nadzor. Crnogorske vlasti su ranije najavile da im je cilj da do kraja godine zatvore sva pregovaračka poglavlja i time otvore