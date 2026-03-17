Krivične prijave zbog nelegalne gradnje u Crnoj Gori: Četiri osobe osumnjičene, država oštećena za 200.000 evra

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala su u saradnji sa službenicima urbanističko-građevinske inspekcije, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine podneli krivične prijave protiv četiri osobe zbog sumnje da su izvršili krivična dela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.

Time su, kako se sumnja, naneli državi štetu od blizu 200.000 evra. "Policija je u postupku do podnošenja krivične prijave došla do sumnje da su G.B. (38) iz Podgorice, S.K. (67) iz Bijelog Polja i Š.N. (50) i Đ.R. (73) iz Bara krivična dela počinili na način što su u proteklih nekoliko godina započeli građenje objekata od tvrdih materijala bez prijave i dokumentacije za građenje, čime je budžetima opština Podgorice, Ulcinja i Bara, po osnovu neplaćenih komunalija