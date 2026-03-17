Er Srbija uvodi samouslužne automate za prijavu na let i predaju prtljaga

Er Srbija, u saradnji sa Aerodromom Nikola Tesla Beograd i tehnološkim partnerima SITA i IER, uvela je nove samouslužne kioske za prijavu na let i automatizovane stanice za predaju prtljaga, saopšteno je iz nacionalne avio-kompanije.

Er Srbija navodi da ova inovacija predstavlja značajan napredak u unapređenju korisničkog iskustva i efikasnosti procesa prijave na let na beogradskom aerodromu. „Novi, samouslužni kiosci za prijavu na let i stanice za predaju prtljaga dodatno skraćuju vreme čekanja i omogućavaju veću fleksibilnost prilikom putovanja. Ovaj korak deo je šire digitalne transformacije Er Srbije, koja obuhvata modernizaciju usluga i unapređenje svih dodirnih tačaka sa putnicima, na