Jovanović (CLS): Grad Beograd izgubio veliki spor sa konzorcijumom prevoznika Arriva Litas

Grad Beograd će morati da plati skoro 900 miliona dinara, uključujući sve zatezne kamate, konzorcijumu prevoznika "Arriva Litas" zbog kršenja ugovora koji su imali sa gradom, izjavio je danas direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović. "Sramno je da nas gradonačelnik ne obaveštava o ovakvim stvarima, od kojih će samo ova koštati Beograđane kao 90 satova na Trgu republike", poručio je Jovanović, navodi se u saopštenju CLS. Osnovni dug iznosio je