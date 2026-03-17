Kancelarija za IT i eUpravu: Od 1. aprila unapređenje sistema eBolovanje-Poslodavac

Sistem "eBolovanje-Poslodavac" od 1. aprila biće unapređen elektronskim podnošenjem zahteva za obračun i refundaciju naknada zarada, rekao je danas u Kragujevcu direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

"Usluga eBolovanje-Poslodavac će u potpunosti digitalizovati proces otvaranja bolovanja i pacijenti više neće morati fizički da nose dokumentaciju od lekara do poslodavca", naveo je Jovanović. On je danas prisustvovao otvaranju "Dani eUprave" u okviru "eKaravana". Tokom tri dana, na šalteru u zgradi Uprave grada, građani će imati priliku da se neposredno upoznaju sa svim prednostima digitalnih usluga, aktiviraju svoj digitalni identitet i postanu "eGrađani". U