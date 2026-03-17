Minić ponovo izabran za premijera Republike Srpske
Nova pre 42 minuta
Skupština Republike Srpske danas je većinom glasova ponovo izabrala Sava Minića za premijera.
Za njegov izbor glasalo je 48 poslanika, sedam je bilo protiv, a osam uzdržanih. Minić je rekao da neće biti personalnih promena u vladi, što znači da će ministarske funkcije zadržati svi koji su ih obavljali do juče, kada je premijer podneo ostavku. Minić je u ponedeljak po drugi put podneo ostavku na funkciju premijera RS i ona je sinoć usvojena na vanrednoj sednici Skupštine RS. Prvi put Minić je podneo ostavku u januaru ove godine, zbog toga što ga je na tu