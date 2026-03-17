Deo Vrbasa bez vode od 8 do 15 sati

VRBAS - Delu potrošača u Vrbasu danać će biti prekinuto snabdevanje vodom zbog radova na zameni ventila u vodovodnoj šahti koje će obaviti radnici PJ „Vodovod i kanalizacija“. Vode neće biti od 8 do 15 sati.

Do prekida u vodosnabdevanju doći će u delu Ulice Ive Lole Ribara na potezu od Đure Salaja do Danila Bojovića ulice, u pitanju je parna strana. Kratak prekid u vodosnabdevanju osetiće i žitelji Ulice Danila Bojevića od broja 90 do 116, odnosno, od Ive Lole Ribara do Ulice Palih boraca. “Molimo potrošače da unapred pripreme neophodne zalihe vode za osnovne potrebe i zahvaljujemo im se na razumevanju i strpljenju“, kažu u PJ „Vodovod i kanalizacija.