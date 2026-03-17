Trojica saobraćajnih policajaca uhapšena zbog primanja mita, 10 osoba za davanje mita

KRALJEVO - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu javnog tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su trojicu saobraćajnih policajaca Policijske uprave u Kraljevu, M. T. (1975), B. P. (1976) i M. G. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela primanje mita.

Osumnjičeni su, u periodu od maja do septembra 2025. godine, prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja u Raški, zahtevali i primali novac kako ne bi izvršili kontrolu učesnika u saobraćaju, odnosno službenu radnju koju su bili dužni da izvrše u okviru službenih ovlašćenja. Određeno im je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u nadležno tužilaštvo. Takođe, po nalogu javnog tužioca, u saradnji sa policijskim službenicima u Kraljevu i Novom