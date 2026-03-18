BBC vesti na srpskom

'Dušo, to je veštačka inteligencija': Glumica Zendaja o slikama sa venčanja

Fotografije sa navodnog venčanja glumice Zendaje i Toma Holanda preplavile su društvene mreže.

BBC News pre 42 minuta  |  Pol Glin - BBC, kultura
Glumica Zendaja u venčanici i njen kolega Tom Holand u odelu, na slici crvenim slovima piše AI
BBC
Glumci Zendaja i Tom Holand na njihovom venčanju... lažnom venčanju

Desetine fotografija napravljenih veštačkom inteligencijom objavljene na društvenim mrežama, „obmanule su mnoge ljude", rekla je Zendaja Džimiju Kimelu, voditelju američke emisije Uživo sa Džimijem Kimelom.

„Ljudi se me na ulici presretali i govorili mi: 'O Bože, tvoje fotografije sa venčanja su prelepe'.

„'Dušo, to je veštačka inteligencija. Nisu stvarne', uveravala sam ih", prepričava glumica.

Zendaja je vešto izbegla da odgovori na pitanje da li je zaista u braku sa kolegom iz filma 'Spajdermen'.

Na pitanje o glasinama da su se venčali, našalila se: „Stvarno? Nisam videla nijednu fotografiju (sa svadbe)“.

Lažne fotografije nisu samo obmanule obožavatelje, već i njoj bliske ljude, objasnila je zvezda serije Euforija.

„Mnogi iz mog okruženja“ su bili uvereni da je reč o stvarnim slikama, a neki su čak bili i ljuti što nisu dobili pozivnicu.

Na prvi pogled, fotografije deluju autentično.

Zendaja je u venčanici, Holand u smokingu, nasmejani su, razmenjuju zavete u prirodi, a prizori podsećaju na oblast oko jezera Komo u Italiji.

Na fotografijama sa navodne ceremonije, koje je početkom marta objavio kreator pod nazivom AK na društvenoj platformi Iks, vide se i njihove kolege glumci: Robert Dauni Mlađi, Tobi Magvajer, Endru Garfild i Džejk Džilenhol.

Kolekciju navodnih venčanih fotografija ovih glumaca objavio je i Huan Regerira Rodrigez, korisnik Instagrama.

Milion ljudi je pozitivno reagovalo, posebno na onu na kojoj Holand drži masku Spajdermena.

Ali u objavi piše da su slike napravljene pomoću veštačke inteligencije kao vid „umetničke rekreacije“.

Mnogo obožavatelji su, izgleda, propustili da pročitaju ovu napomenu.

Na levoj slici mladoženja pridržava mladu tokom plesa, dok muškarci u odelima slikaju, dok su na desnoj mladoženja i mlada, on drži masku Supermena - i na jednoj i na drugoj crvenim slovima piše AI
BBC

Glasine o braku para prvobitno je pokrenuo Lo Rouč, Zendajin stilista.

Venčanje je „već održano“ i mediji su ga „propustili“, rekao je on za Akses Holivud.

Spekulacije su se dodatno proširile posle Nedelje mode u Parizu, gde je Zendaja navodno imala burmu na levoj ruci tokom revije Luja Vitona.

Par se upoznato 2017. godine tokom snimanja filma 'Spajdermen: Povratak kući'.

Ponovo će glumiti zajedno u četvrtom nastavku ovog filma 'Spajdermen: Novi dan'

Holand je na Instagramu najavio posebni trejler za novi film.

Uskoro bi trebalo da se objavi i trejler za film 'Dina 3', u kojem Zendaja glumi sa Timotijem Šalameom.

Holand i Zendaja će ponovo igrati zajedno i u obradi Homerove Odiseje u režiji Kristofera Nolana.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.18.2026)

BBC News
'Izrael nas je uvukao u rat, nije bilo pretnje Irana': Ostavka šefa američke službe za borbu protiv terorizma

BBC News pre 17 minutajoš 2 povezane
BBC News pre 8 sati
BBC News pre 23 sata
BBC News pre 17 sati
BBC News pre 17 sati
BBC News

Povezane vesti »

NIN pre 37 minuta
Radio 021 pre 37 minuta
Danas pre 37 minuta
Južne vesti pre 32 minuta
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Blic pre 22 minuta
Blic pre 7 minuta
Blic pre 2 minuta
Kurir pre 7 minuta
Kurir pre 2 minuta