Prognoza za sredu, 18. mart: Danas vetrovito, tokom dana oblačno, mestimično kiša, u planinama sneg

U Srbiji će danas biti vetrovito, ujutru i pre podne na zapadu i jugu mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a tokom dana će biti umereno i potpuno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak istočni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine i to posebno u istočnoj Srbiji, a uveče će biti u slabljenju. Najniža temperatura će se kretati od tri do osam stepeni a najviša od 10 do 15 stepeni.

U Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno i vetrovito. Duvaće umeren i jak istočni vetar koji će uveče biti u slabljenju. Najniža temperatura će biti oko osam stepeni, a najviša dnevna oko 15 stepeni.