3 milijarde funti godišnje za Ukrajinu! Novi sporazum menja tok rata: Zelenski dobija pojačanje do 2031.

Velika Britanija nastaviće da podržava ukrajinsku protivvazdušnu odbranu i jačanje otpornosti kroz inicijativu PURL i vođstvo u Kontakt grupi za odbranu Ukrajine.

Naglašena je važnost primene ukrajinskog vojnog iskustva i produbljivanja saradnje u okviru Zajedničkih ekspedicionih snaga. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i britanski premijer Kir Starmer potpisali su danas zajedničku izjavu nakon razgovora u Londonu, kojom je potvrđeno da će Velika Britanija izdvajati najmanje 3 milijarde funti Ukrajini godišnje do 2030/31. godine. U saopštenju objavljenom na sajtu ukrajinskog predsednika se navodi da je predviđeno da