Mislili ste da svet najviše mrzi Rusiju ili SAD?! Kad vidite listu najomraženijih zemalja za 2026. godinu, ostaćete zbunjeni i u šoku

Pored velike trojke, na listi su i Severna Koreja, Izrael i Saudijska Arabija zbog autoritarnih režima i kršenja ljudskih prava.

Izrael se nalazi na petom mestu zbog vojnih operacija, dok Severna Koreja ostaje simbol represije. Nova analiza za 2026. godinu donosi zanimljive uvide o globalnim percepcijama država. Kina se našla na vrhu liste najomraženijih zemalja, dok SAD i Rusija zauzimaju drugo i treće mesto. Ova mapa, zasnovana na podacima World Population Review, otkriva kako politički, ekonomski i kulturni faktori oblikuju stavove ljudi širom sveta. Autori World Population Review