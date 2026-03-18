(Video) Udar u centar moći! Likvidacija najmoćnijeg čoveka iz senke veći udarac od ubistva ajatolaha: Teheranu preti krvavi razdor!

Laridžanijeva smrt preti da izazove vakuum moći i destabilizaciju režima, posebno jer je bio centralna figura u koordinaciji sa Rusijom i vođenju nuklearnih pregovora.

Iranski režim se sada suočava sa mogućnošću unutarfrakcijskih sukoba i ojačanjem Revolucionarne garde (IRGC), što dodatno komplikuje političku situaciju. Izrael je u napadu likvidirao Alija Laridžanija (67), ključnu figuru iranskog režima. Iranski državni mediji su to večeras potvrdili pogibiju sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana. Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost potvrdio je smrt svog šefa, javljaju državni mediji, prenela je Al Džazira.