(VIDEO) Čudo u Lisabonu: Sporting elimisao Bode Glimt posle goleade i produžetaka

FK Sporting, prva je ekipa koja je ostvarila plasman u četvrtfinale Lige šampiona.

U revanš meču osmine finala na domaćem terenu savladana je ekipa Bode Glimta nakon produžetaka rezultatom 5:0. Bode Glimt je u prvoj utakmici slavio sa ubedljivih 3:0. Krenuo je Sporting ofanzivno od samog starta znajući da mora da nadoknadi veliki zaostatak iz prvog meča. U uvodnih 10. minuta portugalski tim je uputio čak sedam udaraca ka golu rivala, a najbolju šansu je imao napadač domaćih Trinkao, kada je u 3. minutu njegov udarac glavom završio preko gola.