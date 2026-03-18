Topić odličan u pobedi Oklahome u Razvojnoj "Dži" ligi: Postigao 15 poena, uz sedam skokova i šest asistencija

Nikola Topić opet je imao zapaženu ulogu u razvojnoj "Dži" ligi.

Topić je postigao 15 poena uz sedam skokova i šest asistencija u pobedi svog Oklahoma Siti Blua nad Grand Rapids Goldom 130:127, posle produžetka. Mladi srpski košarkaš je obeležio i kraj utakmice sjajnom alej-up asistencijom za koš Viktora Lahina, kojim je Blu "overio" pobedu nad razvojnim timom Denver Nagetsa. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Žajer Smit sa 20 poena, uz šest skokova i pet asistencija. Dvocifren učinak imao je i Bruks Barnhajzer sa