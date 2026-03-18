Na Šar planini u Severnoj Makedoniji kamere snimile dva nova balkanska risa

Nacionalni park "Šar planina" u Severnoj Makedoniji objavio je da "trap-kamere" snimile dve nove jedinke balkanskog risa.

"Dve nove jedinke balkanskog risa su nedavno registrovane na našim trap-kamerama u Parku. Ovim se broj identifikovanih jedinki risa povećava na pet", piše na Fejsbuk stranci tog nacionalnoj parka uz video snimak novootkrivenih risova. Ističe se da su obe jedinke su u dobrom stanju, što je, kako se ocenjuje, pokazatelj stabilizacije i oporavka populacije te retke vrste na Šar planini. Trep-kamera (trap camera) ili Foto-zamka se postavlja za fotografisanje ili