Smrt pacijenata u Čačku: "Ispekcija utvrdila greške pri operaciji krajnika kod muškarca, ali ne i devojčice (4)"

Nakon unutrašnje i spoljašnje kontrole kao i inspekcijskog nadzora u Opštoj bolnici u Čačku, utvrđeno je da pri lečenju maloletne E.

M. (4), koja je preminula nakon operacije trećeg krajinika u toj zdravstvenoj ustanovi, nisu pronađene proceduralne i stručne greške, dok ih je u lečenju pacijenta M. M. (38), koji je preminuo nakon istog zahvata bilo, izjavio je danas savetnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Dragoljub Paunović. "Posle inspekcijskog nadzora, spoljašnje i unutrašnje kontrole, obdukcije ali i ostalih pretraga, od kojih su neke još uvek u toku, mogu izjaviti da za maloletnu