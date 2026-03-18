Kako Putin profitira od sukoba SAD, Izraela i Irana: Rat na Bliskom istoku puni rusku kasu

Rastuće cene nafte usled rata u Iranu mogle bi da idu na ruku ruskoj ekonomiji, koja je pod pritiskom zapadnih sankcija. Istovremeno, predsednik Rusije Vladimir Putin pokušava da se predstavi kao važan igrač u globalnim energetskim pitanjima. Međutim, ostaje pitanje koliko takva strategija zaista može da donese dugoročne koristi Moskvi.

Nakon ubistva iranskog verskog vođe ajatolaha Alija Hamneija, Putin je uputio saučešće, dok je ruski politički vrh oštro osudio američko-izraelske napade na Iran. U saopštenjima iz Moskve navodi se da bi takve akcije mogle dodatno da destabilizuju region i da predstavljaju kršenje međunarodnog prava. Takve izjave mnogi posmatraju kao cinične, s obzirom na to da Rusija već godinama vodi rat protiv Ukrajine. Ipak, u političkom diskursu Moskve takav ton nije