Senegalskim igračima oduzeta titula

Maroko krunisan za afričkog šampiona za „zelenim stolom”

Senegalskim igračima je oduzeta titula afričkog šampiona i dodeljena je Maroku, saopštila je Konfederacija afričkog fudbala (KAF). „Apelacioni odbor Konfederacije afričkog fudbala odlučio je da se, primenom člana 84 Pravilnika Afričkog kupa nacija, finalna utakmica između Maroka i Senegala poništi i registruje kao 3:0 u korist Maroka zbog povlačenja senegalskih igrača sa terena nakon penala dosuđenog domaćem timu na kraju regularnog dela utakmice“, navodi se u