Posetioci sajma automobila spremni da plate do 30.000 evra, sve traženiji kineski brendovi

BEOGRAD - Na Beogradskom sajmu danas su otvoreni 57. Međunarodni salon automobila "DDOR BG Car Show 09" i 18. Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme Motopessn (Motopašion), na kojim je predstavljeno ukupno više od 280 izlagača.

Slogan ovogodišnjeg Međunarodnog salona automobila je "Vožnja koja se ne propušta", a sajam je svečano otvorio poznati italijanski automobilski i industrijski dizajner Fabricio Đuđaro. Predsednik Nadzornog odbora Beogradskog sajma Marko Blažić istakao je tom prilikom da je ovogodišnji sajam okupio 216 izlagača automobila i 82 izlagača motocikala u okviru Motopešn salona. Predsednica Srpske asocijacije uvoznika automobila i delova Aleksandra Đurđević navela je da