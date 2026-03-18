Marta Kos prenela Ani Brnabić zabrinutost EU zbog koraka vlasti Srbije da suzbiju nezavisno sudstvo

Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos izjavila je da je prenela danas predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić da nedavni koraci koje su preduzele vlasti Srbije „da suzbiju nezavisno sudstvo predstavljaju veliku zabrinutost“ za Brisel. „Očekujemo da se zaustavi primena novih pravosudnih zakona dok Venecijanska komisija ne izda svoje mišljenje, i da srpske vlasti poštuju to mišljenje i revidiraju zakone u skladu sa njim“, napisala je Kos danas na mreži