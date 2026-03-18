U ponedeljak počinje zakazivanje termina za testiranje i upis prvaka

Roditelji budućih prvaka će i ove godine moći elektronskim putem da zakažu termin za testiranje i upis deteta u prvi razred osnovne škole koristeći uslugu eZakazivanje termina za upis na Portalu eUprava a ova usluga će biti dostupna od 23. marta, saopštila je danas Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Osnovne škole će tokom trajanja upisa, od 1. aprila do 31. maja, na Portalu eUprava otvoriti raspoložive termine za testiranje, navodi se u saopštenju i dodaje da roditelji prilikom dolaska na testiranje i upis deteta ne moraju da donose dokumenta potrebna za upis, jer će škola pribaviti potrebne podatke elektronskim putem po službenoj dužnosti. Kako bi roditelj koristio elektronsku uslugu, potrebno je da bude registrovan korisnik Portala eUprava, odnosno da ima